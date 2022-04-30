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    Sivas'ta otobüste maske kavgası

    Otobüse maskeyle binen bir yolcu, maske takmadığını gördüğü başka bir yolcuyu uyarınca ortalık bir anda karıştı.
    • 30.04.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 16:22
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    Sivas'ta otobüste maske kavgası

    Türkiye’de koronavirüs vakaları düştü, toplu taşıma ve sağlık kuruşları dışında maske zorunluluğu kalktı.

    Bilim Kurulu'nun bu kararı üzerine ise maske tartışmaları sürüyor.

    Görüntünün adresi Sivas...

    İnönü Bulvarı üzerinde Lojmanlar Üniversite hattında hizmet veren bir özel halk otobüsünde yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi.

    Otobüsteki diğer yolcular sakinleştirdi

    Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüsteki diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

    Halk otobüsünde maske tartışması

    "Ben takıyorsam siz de takacaksınız"

    DHA'nın haberine göre, kameralara yansıyan konuşmalarda yolcu, tartıştığı kişilere, "Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız." diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son buldu.

    Sivas ta otobüste maske kavgası #1

    Sivas ta otobüste maske kavgası #2


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