Sivas'ta parçalanmış halde bulunan bebek defnedildi

İHA

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi’nde boş bir arazide, vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ...

Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi.

"MELEK BEBEK KİMSESİZ"

Defnedilen bebeğin mezar tahtasında “Melek bebek kimsesiz” yazması yürekleri dağladı.

Öte yandan yapılan incelemelerde, bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.