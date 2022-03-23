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Sivas'ta polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı

Sivas'ta polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı

Sivas’ta polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.