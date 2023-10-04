Sivas'ta şaşırtıcı manzara: Arazide çok sayıda gelinlik bulundu Bölgede bulunan bir mesire alanında çok sayıda kullanılmış ve parçalanmış gelinlik olduğu görüldü. Gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

AA Sivas'ta ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki geziye çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısına şaşkına döndü. Gelinlikler araziye atıldı Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarına atılmış çok sayıda gelinlik bulundu. Birçoğunun kullanılmış olduğu belirlenen gelinliklerin bir kısmının da parçalanmış halde olduğu görüldü. Endişeye neden oldu Görüntüler endişeye neden olurken gelinliklerin kim veya kimler tarafından araziye atıldığı bilinmiyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)