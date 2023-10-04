Sivas'ta şaşırtıcı manzara: Arazide çok sayıda gelinlik bulundu
AA

Sivas'ta ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki geziye çıkan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısına şaşkına döndü.

Gelinlikler araziye atıldı

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarına atılmış çok sayıda gelinlik bulundu.

Birçoğunun kullanılmış olduğu belirlenen gelinliklerin bir kısmının da parçalanmış halde olduğu görüldü.

Sivas'ta gelinlik manzarası
Sivas'ta gelinlik manzarası

Endişeye neden oldu

Görüntüler endişeye neden olurken gelinliklerin kim veya kimler tarafından araziye atıldığı bilinmiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)