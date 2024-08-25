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Sivas'ta su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

Sivas'ta su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan ve sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.