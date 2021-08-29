Kuraklık nedeniyle baraj sularının altında kalan geniş alan, yürünebilir hale geldi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nda suların çekilmesiyle, adeta çöle döndü.

Bir zamanlar denizi andıran gölden geriye, barajı oluşturan Kelkit çayının yatağı kaldı.

İlkbaharda sularla kaplı olan arazide, bu günlerde çobanlar hayvanlarını gezdiriyor.

"SULAR ÇEKİLİNCE BURALAR İNEKLERİN OTLAK YERİ OLDU"

Bölgede çobanlık yapan Ahmet Murat, yaşanan kuraklığın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Buraların hepsi suydu eskiden. İnekleri burada sulattırıyordum. Şimdi baraj geri çekildiği için mecburen inekleri barajın ortasında sulatıyorum. Sular çekilince buralar ineklerin otlak yeri oldu. Buralar önceden suydu, hep ilerdeki plajın altına kadar su vardı, şimdi ise buralara kadar inmiş ve buralar hep yayılım olmuş. Bu sene kuraklıkla işimiz zor. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” dedi.

Sivas'ta suların çekildiği baraj, yürüyüş alanına döndü VİDEO





"ŞU AN DURDUĞUMUZ YER BARAJIN ORTASI"

Çoban Murat, “Su seviyesi her geçen yıl geriye gidiyor. Geçen sene plajın altına kadar çıkıyordu. Bu sene buralara kadar çıktı. Şimdi de geriye gidiyor. Son 1 aydır baya geriledi. Daha önceden ilerdeki köyün oradaydı su ama şimdi oradan buraya kadar su seviyesi çekildi.

Böyle giderse 15-20 güne bu da kalmaz, bu da ortadan kalkar. Şu an durduğumuz yer neredeyse barajın ortası, barajın ortasına kadar gelmiş durumdayız şu an” dedi.