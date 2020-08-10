Dolar
7.3299
0.5376%
Euro
8.6355
1.2059%
Altın
2038.96
0.1926%
Borsa
1069.21
0.8127%
G. Altın
478.949
0.3772%
Bitcoin
87153.51
3.2534%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Sivas'ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi

    Sivas’ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 16:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi

    Sivas'ta kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    EVDE YAPILAN TEMİZLİK, BİNA SAKİNLERİNİ KORKUTTU

    Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

    Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı.

    Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu.

    Sivas ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi #1

    Sivas ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi #2

    Sivas ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi #3

    Görüş Bildir