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Sivas'ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi

Sivas'ta temizliği abartan komşu, ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.