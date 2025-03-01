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DHA

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde teravih namazı için camiye gelen ilçe halkı, caminin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gazdan etkilenen toplam 52 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla, hastanelere kaldırıldı.

ZEHİRLENENLERDEN BAZILARI TABURCU OLDU

Akıncılar ve Suşehri Devlet Hastanesi'nde oksijen tedavisi uygulananların tümü taburcu edildi.

Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edilen 10 kişiden 6'sı da tedavileri sonrasında taburcu oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılanlardan 3 kişinin tedavisi hiperbarik ünitesinde devam ediyor.

İlçeden gelen 1 çocuk ise aynı hastanenin çocuk servisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

KARBONMONOKSİT GAZI SIZDIĞI BELİRLENDİ

Olayın, camideki, doğal gaz ile çalışan radyant sobalardan kaynaklandığı, gazın tam yanmaması nedeniyle sobadan cami içerisine karbonmonoksit gazı sızdığı belirlendi.