Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine darbe: 13 tutuklama Kentte yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu ve suç unsuru da ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yurt genelinde vatandaşları zehirleyecek şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların zehirlenmesi engelleniyor. Bir yeni operasyon daha düzenleyen güvenlik güçleri, yapılan operasyonla zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Yeni operasyonun adresi Sivas oldu. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Farklı uyuşturucu maddeler bulundu Ekiplerin yaptığı operasyonda 393,78 gram metamfetamin, 1.104 adet sentetik eczane hap maddesi, 33,61 gram kokain maddesi, 25 adet Ecstacy maddesi, 0,96 gram Toz Esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca,39 adet fişek ele geçirildi. 13 şüpheli tutuklandı Operasyonda yakalanan 14 şahıstan 12’si aranan bir şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anne ve babaların narkotik maddeler konusunda bilinçli olmaları gerektiği belirtildi.