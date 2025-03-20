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İHA

Sivas’ın Zara ilçesinde, seyir halinde olan bir sürücü virajı geç fark etti.

Dalgın sürücü Tödürge Gölü geçişinde kontrolü kaybetti.

VİRAJI KAÇIRDI, ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Virajı dönmesi gerekirken düz devam eden sürücü aracını toparlamaya çalıştı ancak başaramadı.

Yoldan çıkan araç şarampole düştü.

KAZA ANI KAMERADA

Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

O anları, arkadan gelen başka bir aracın kamerası kaydetti.