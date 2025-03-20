İHA
Sivas’ın Zara ilçesinde, seyir halinde olan bir sürücü virajı geç fark etti.
Dalgın sürücü Tödürge Gölü geçişinde kontrolü kaybetti.
VİRAJI KAÇIRDI, ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
Virajı dönmesi gerekirken düz devam eden sürücü aracını toparlamaya çalıştı ancak başaramadı.
Yoldan çıkan araç şarampole düştü.
KAZA ANI KAMERADA
Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
O anları, arkadan gelen başka bir aracın kamerası kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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