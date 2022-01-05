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    Sivas'ta yasaklı köpekler sahipleri tarafından barınağa gönderildi

    Gültepe Mahallesi'nde pitbull ve dogo argentino cinsi köpekler, sahipleri tarafından HAYDİ ekiplerine teslim edildi.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 15:55
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    Sivas'ta yasaklı köpekler sahipleri tarafından barınağa gönderildi

    Tehlike teşkil eden köpek sahiplerine verilen cezalar sonucunda hayvanlar barınaklara teslim ediliyor.

    Ekipler, olası saldırılara karşı başıboş gezen köpekleri yakalamak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

    KÖPEĞİNİ BARINAĞA GÖNDERDİ

    Sivas'ın Gültepe Mahallesi üzerinde devriye gezen HAYDİ ekipleri, 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsada bağlanmış pitbull cinsi köpeği gördü.

    Ekipler köpeğin, arsanın karşısındaki kaportacı dükkanını işleten Tolga İlaslan'a ait olduğunu belirledi.

    İlaslan ile görüşen ekipler, teslim aldıkları 'Paşa' isimli köpeği, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansıyla barınağa gönderdi.

    Sivas ta yasaklı köpekler sahipleri tarafından barınağa gönderildi #1

    "SALDIRGANLIĞI YOKTU, CEZASI İÇİN BARINAĞA VERDİM"

    1,5 yıldır köpeğe baktığını söyleyen Tolga İlaslan, "Saldırganlığı falan yoktu. Kendi isteğim ile köpeğimi teslim etmek istedim. Cezası olduğu için barınağa verdim." şeklinde konuştu.

    Sivas'ta yasaklı köpekler sahipleri tarafından barınağa gönderildi VİDEO

    "YASAKLARDAN DOLAYI VERDİM"

    Aynı bölgede çalışan Orhan Çenebaşı'na ait 'Dogo Argentino' cinsi 'Şila' isimli köpek de ekiplere teslim edildi. Çenebaşı, "1 aydır köpeğe bakıyorum. Köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yok. Yasaklardan dolayı vermek istedik. Kendi isteğimle verdim. Bebeği dahi yanına bıraksan bir şey yapmazdı." ifadelerini kullandı.


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