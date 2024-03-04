Sivas'ta yeni doğan oğlağı suni teneffüs yaparak hayata döndürdü Keçisine doğu yaptıran adamın, doğum sırasında oksijensiz kalıp kalbi duran oğlağı suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtardığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İHA

Sivas'ta görenlerin yüzünü güldüren bir olay yaşandı...

Kangal ilçesinde yaşayan ve besicilikle uğraşan Savaş Koçtepe’ye ait keçi ikiz doğum yaptı.

Doğum yapan keçinin bir yavrusunun nefes almadığını fark eden Koçtepe hemen oğlağın yardımına koştu.

Suni teneffüs yaparak hayata döndürdü

Koçtepe oğlağı dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak tekrardan hayata döndürdü.

Uzun uğraşların sonunca nefes alan oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kameraya yansıdı

Koçtepe'nin suni teneffüs yaparak oğlağı hayata döndürdüğü o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

"Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık"

Savaş Koçtepe, suni teneffüs ile oğlağı kurtardığını ifade eden, “Suni teneffüs ile hayvanımızı kurtardık. Annenin zor bir doğumu gerçekleşti. İki yavru olduğu için annenin kanalı tıkamıştı. Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)