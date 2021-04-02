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    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

    Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.04.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 00:32
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    Sivas'ın Suşehri ilçesinde K.K. (53) yönetimindeki, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazahakkında yetkililere verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #1

    39 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 39 kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan bazıları Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

    Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı VİDEO

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    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #3

    Sivas ta yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #4

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