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- Sivas'ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı
Sivas'ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı
Serpincik göleti yakınlarında kontrolünü kaybeden otomobil, yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası yaralanan kişiler hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
- İHA
- 27.09.2021 - 00:20
Sivas'ın Serpincik göleti yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.
Kaza Eski Kayseri Caddesi'nde gerçekleşti.
Kazada Sivas’tan Serpincik köyü istikametine gitmekte olan Ö.K. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak menfeze uçtu.
ARAÇTAKİ ÇOCUKLAR YARALANDI
Araçta bulunan sürücü ve M.E.K. ve Z.K. isimli çocuklar yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.