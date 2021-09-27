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    Sivas'ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı

    Serpincik göleti yakınlarında kontrolünü kaybeden otomobil, yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası yaralanan kişiler hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 00:20
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    Sivas'ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı

    Sivas'ın Serpincik göleti yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

    Kaza Eski Kayseri Caddesi'nde gerçekleşti.

    Kazada Sivas’tan Serpincik köyü istikametine gitmekte olan Ö.K. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak menfeze uçtu.

    Sivas ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı #1

    ARAÇTAKİ ÇOCUKLAR YARALANDI

    Araçta bulunan sürücü ve M.E.K. ve Z.K. isimli çocuklar yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas'ta yoldan çıkan araç menfeze uçtu: 3 yaralı VİDEO

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