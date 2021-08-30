Keşfedilmeyi bekleyen, bir zamanlar ağzına kadar su dolu olan mağarada su seviyesi şu günlerde kuraklık nedeniyle yarı yarıya azaldı.

Sivas’ın Hafik ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan, Hafik Gölü yakınındaki gizemli mağara da yaşanan kuraklıktan etkilendi.

Asırlar önce bölgede yaşayan medeniyetler tarafından kaçış dehlizi olarak kullanıldığı düşünülen içi su dolu mağarada su seviyesi hiç olmadığı kadar düştü.

Hafik Gölü ile bağlantısı olduğu düşünülen mağara ile ilgili ispata muhtaç birçok rivayet de bulunuyor.

ERMENİLERİN DEHLİZİ KULLANDIĞI RİVAYETİ

Rivayetlerin en yaygın olanı ise Cumhuriyet öncesi bölgede yaşayan ermenilerin de dehlizi kaçış tüneli olarak kullandığı iddia ediliyor.

Sivas'taki gizemli mağara da kuraklıktan etkilendi: Suyu çekildi VİDEO









REŞİT'İN DENİZİ

Kuraklıktan etkilenen içi su dolu mağara, yıllar önce hayatını kaybeden Reşit adında bir vatandaşın arazisinde bulunduğu için ‘Reşit’in Denizi’ olarak adlandırılıyor.





NEREYE KADAR UZANDIĞI BİLİNMİYOR

Hafik Gölü ile bağlantılı olduğu iddia edilse de mağaranın nereye kadar uzandığı kesin olarak bilinmiyor.





"KURAKLIKTAN ETKİLENDİĞİ İÇİN SUYU ÇEKİLDİ"

Hafik ilçesinde yaşayan Ozan Doruk, “Buraya Reşit’in Denizi deniliyor. Hafik Göl'ünden 500 metre uzaklıkta, büyük kayaların içerisinde bunuluyor. Zamanında ermenilerin geçiş yolu ya da kaçış yolu olarak kullandığı iddia ediliyor. Buradan suya girdiğinizde eğer yüzebilirseniz buradan 10 kilometre uzaklıkta Emre Köy'ünden çıkabileceğiniz iddia ediliyor. Başka çıkış yolu var mıdır onu bilmiyorum.

Görenler gelip bize soruyorlar ki ‘burası neresi’ ‘niçin var burada’ biz de anlatıyoruz. Yüzmek isteyenler oluyor, yüzebiliyorlar ama altı ne kadar derin bilmiyorum, girmek nasip olmadı, girmeyi de düşünmüyorum. Son yıllarda mağaranın suyu bir hayli azaldı. Büyük ihtimal yağmurdan beslendiği için bölgede de genel bir kuraklık olduğundan suyu çekilmiştir” dedi.



