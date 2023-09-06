Sivil Toplum Kuruluşlarından çağrı: Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor Yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yer alan camilerde milyonlarca Müslüman, aileleriyle birlikte sabah namazına davet edildi. Omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar; depremzedeler, vatanı koruyan Mehmetçik ve öğrenciler için dua edecek.

ensonhaber.com Türkiye, bir kez daha felaketlerle mücadele edilen günlerde birlik ve beraberlik mesajı verecek. Milyonlarca vatandaş, 10 Eylül Pazar günü sabah namazında bir araya gelecek. Böylelikle yurdun dört bir yanındaki camiler, gençler ve ailelerin buluşma noktası olacak... STK'lardan sabah namazı daveti Büyük buluşma, Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısıyla düzenleniyor. 81 ildeki vatandaşlara çağrı yapan STK'lar, sabah namazına davette bulundu. Twitter'da bizi takip edin Depremzedeler unutulmuyor Son yıllarda Avrupa'da hedef alınan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için vatandaşlar sabah namazında ellerini semaya kaldıracak. Yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilere dua edilecek Öte yandan yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik de dualarda yer alacak. Aynı zamanda tüm dünyadaki mazlumlar da unutulmayacak. Önümüzdeki hafta açılacak olan okullar için de öğrencilerin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dualar edilecek. Çağrıda bulunan STK'lar Programa destek veren STK'lar şöyle; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ESAM, FEDAV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Medeniyet Derneği, Mehir Vakfı, MTTB, MÜSİAD, Sadakataşı, Safa Vakfı, Sağlık ve Medeniyet Derneği, TGSP, UDEF, VEFADER, Yavuz Selim Vakfı, Yeni Dünya Vakfı.

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