Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı: 1 Ocak sabahı tüm halkımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla 1 Ocak 2024 sabahı Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazı için buluşan yüz binlerce insan saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşarak, dünyaya mesajını haykıracak.

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12 askerimizin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi, 7 Ekimden bugüne 20 bin sivilin bütün dünyanın gözleri önünde İsrail bombardımanı altında katledilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani ateşkes kararının ABD’nin oyuyla reddedilmesinin ardından, sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir yürüyüş için harekete geçirdi.

Milli İrade Platformu, 1 Ocak'ta saat 08:30'da Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş yapacak.

"Şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya milletin mesajı"

İstanbul’da Galata Köprüsü’nde düzenlenecek olan “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet Yürüyüşü” için 22 büyük sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.

STK’lar adına paylaşılan ortak bildiri TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci tarafından okundu.

Açıklama “teröre ve terör örgütlerine destek verenlere, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını vereceğiz” sözleriyle başlandı.

İbrahim Beşinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor. Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristleri ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek; şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz.



Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan (c.c.) rahmet; ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Tarihi bir çağrı

Açıklamada “insan olmanın gereği” vurgusu yapılarak vicdan sahibi bütün halkların ortak tepki verdiği belirtilerek şu ifadeler kaydedildi:

Bugün burada sizlere tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandık. Gazze’de Ekim ayından bu yana; terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır.



Her zaman adaletten, insan haklarından bahsederken söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturan batılı devletler; İsrail’i görmezden gelmektedir. Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken; 21. Yüzyılda Gazze’deki insanların yaşam haklarını konuşuyoruz. Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar “insan olmanın gereği olarak” vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur.

Yürüyüş güzergahı açıklandı

Açıklamanında devamında tarih ve güzergah açıklanarak şöyle denildi:

Kendinden büyük bombalara maruz kalan Mervan El-Masri, Velid Nassar ve binlerce çocuğumuz bizim meselemizdir. Evladının parçalanmış bedenini poşetler içinde toplayan mazlum baba, bizim meselemizdir. Öldürüldüğünde, çocuğunun bedenini tanıyabilmek için koluna adını yazan çaresiz anne, bizim meselemizdir. Filistin bizim öz meselemizdir!



Bu bilinçle, 1 Ocak 2024 sabahı saat 8.30’da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü’nde Filistin’in sesi olmaya davet ediyoruz. Yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz.

Galata Köprüsü üzerinde buluşacaklar

Yapılan açıklamada 1 Ocak Pazartesi gününün sabah saatlerinde, saat 8.30’da Sultanahmet meydanından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü üzerinden yapılacak.

Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.

Toplantıya katılan isimler

Basın toplantısına katılan ve Türk halkına çağrıda bulunan STK başkanları ve temsilcileri ise şöyle: