Sivillere yönelik saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan teröristin Kocaeli'de yakalandığını duyurdu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD’nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine titiz bir çalışma başlattı.

Terör ve istihbarat birimlerinden kurulan özel ekip, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi.

Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine saldırı arayışında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Halk otobüslerinin keşfini yaptı

Zanlı ifadesinde, Suriye Rakka‘da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye’de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini belirtti.

Her araç için 5 bin dolar kazanacaktı

Şahıs ayrıca kendisine çekeceği her video karşılığında bin 500 dolar, yakacağı her araç için ise 5 bin dolar kazanacağının söylendiğini, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğinde terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

İHA'da yer alan habere göre yakalanan şahsın bağlantılarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Saldırı eylemi planlayan terör örgütü üyesi Kocaeli'de yakalandı VİDEO