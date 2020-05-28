Siyahi ABD'liyi öldüren polis memurunun dosyası

Dünyanın konuştuğu olay sonrası görevden alınan polis memuru Derek Chauvin'in, 19 yıllık polislik görevinde 10'un üzerinde şikayet aldığı ortaya çıktı.

ABD’de polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd ile ilgili protestolar sürerken, Floyd'un boğazına dizini basarak ölümüne yol açan polis memuru Derek Chauvin hakkında inanılmaz bilgiler ortaya çıktı.

Siyah ABD vatandaşı Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin, yaşanan olayın ardından görevden alındı.

2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapan Derek Chauvin, kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldı, hakkında dosyalar tutuldu.

Ancak bunların bugüne kadar bir karşılığı olmadı.

SİLAH ÇEKMİŞLİĞİ DE VAR

NBC News'e göre 44 yaşındaki Chauvin, hiçbir zaman disipline sevk edilmedi, hakkında yasal işlem yapılmadı.

Göreve başlarken "yiğit olma" yemini eden polisin, 19 yıllık görevinde bir şüpheliye silah çektiği de ortaya çıktı.

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EMEKLİ POLİS: DİSİPLİN KAYDI İNCELEMEYE TABİDİR

19 yıllık polislik görevinde 10'un üzerinde şikayet almak "normalin üzerinde" diyen emekli Minneapolis Park polisi ve Minnesota Hennepin Teknik Üniversitesi'nde polis eğitim uzmanı Mylan Masson, halkın daha çok içinde olan polislerin daha fazla şikayet aldığını belirterek, “Ne şekilde olursa olsun, bir polisin disiplin kaydı herhangi bir yasal süreçte incelenmeye tabidir.” dedi.

EN AZ ÜÇ KEZ ÜCRETLİ İZNE ÇIKARILDI

Olaylardan birinde Chauvin, 2006'da beraberinde 6 polisle birlikte Minneapolis'te bir evdeki bıçaklanma olayına müdahale etmişti.

Polisin olaydan sonra tuttuğu rapora göre, Wayne Reyes bir arkadaşını ve arkadaşının kız arkadaşını bıçaklamış; ardından orada bulunan herkesi elindeki silahla öldürmekle tehdit etmişti.

ATEŞ EDEN POLİSLERDEN BİRİ OLABİLİR

Polisler, kamyonetine kaçan Reyes'i takip etti. Kamyonetinden elinden silahla çıkan Reyes'e, polisler birkaç el ateş etti ve Reyes hayatını kaybetti.

Raporda Reyes'e ateş eden polislerin hangileri olduğu belirtilmedi. Reyes'in sözlü ya da fiziksel tehdidinin olduğuna dair kanıt da ortaya çıkmadı.

Olay soruşturulurken, standart protokol gereği 7 polisin tümü ücretli izne gönderildi. Soruşturma sonucu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Chauivn de dahil tüm polisler göreve geri döndü.

DOSYAYA BİLE ULAŞILAMADI

Aynı yıl, Minnesota'da Lino Lakes Islah Merkezi'nde bir mahkum, Chauvin ve 7 polis hakkında "anayasal haklarını ihlal etmek" suçlamasıyla dava açtı. 2007'de hüküm verilmeden kapanan davaya dair dosyalar ve bilgilere ulaşmak şu an için mümkün olmadı.

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2008'DE SİLAHLI BİR OLAYA MÜDAHALESİ SONRASI CESARET MADALYASI ALDI

2008'de, Chauvin ve beraberindeki bir polis, 'aile içi anlaşmazlığa müdahale etmek üzere' bir eve gönderildi. Yine polis raporuna göre, 21 yaşındaki Ira Latrell Toles, Chauvin eve girdiğinde banyoda saklanıyordu ve kaçmaya çalıştı. Chauvin'in yere yatma emrine direndi ve Chauvin'in silahını almaya çalıştı. Bunun üzerine Chauvin iki el ateş etti ve Toles'i karın bölgesinden vurdu. Hastaneye kaldırılan Toles kurtarıldı.

Yine soruşturma açıldı ve Chauvin ve diğer polis memuru yine ücretli izne çıkarıldı. Soruşturmanın sonucu yine kamuoyuna açıklanmadı, iki polis de 2009'da göreve geri döndü. Emniyet müdürlüğü, NBC'nin soruşturmayla ilgili bilgi talebine, diğer iki olayda olduğu gibi, yanıt vermedi.

Yerel Pioneer Press gazetesinin olayın ardından yayınladığı habere göre, Chauvin'e 2008'in başında bölge karakolunda "Silahlı bir adamın dahil olduğu bir olaya tepkisinden dolayı" Cesaret Madalyası verildi.

POLİSLERİN CESARETLİ HAREKET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

2011'de Chauvin, bir kez daha ücretli izne çıkarıldı.

Bu kez 23 yaşındaki Leroy Martinez, bir çocuk oyun parkı yakınlarında silahını çıkardı. Silahını bırakma emrini reddettiği gerekçesiyle, olay yerinde bulunan bir polis tarafından vuruldu. Chauvin'in de içinde olduğu bir polis ekibi, vurulma anından sonra olay yerine ulaştı. Soruşturma kapsamında Chauvin ve tüm ekip, 3 günlük ücretli izne çıkarıldı.

Olayın ardından konuşan polis amiri Tim Dolan, tüm polislerin kurallara uygun ve cesur şekilde hareket ettiğini savundu.

Polis Eylemleri Bürosu’nun veri tabanına göre, Chauvin hakkında bunlardan çok daha fazla şikayet var. Ancak hiçbirinin detayları kamuya açık değil. Hiçbir şikayetin sonucunda Chauvin'in disiplin cezası almadığı görülüyor.

“YUFKA YÜREKLİ BİR ADAM”

İki yıl önce Chauvin'in hayat hikayesini haberleştiren Pioneer Press, eşi Kellie Chauvin'le de konuşmuştu.

Laos doğumlu, Güney Asya kökenli bir aileden gelen Kelli Chauvin, Derek'in gözaltına aldığı bir kişiyi kendi çalıştığı hastaneye götürdüğünü, bu esnada tanıştıklarını anlattı. Kelli Chauvin, eşi için “O polis üniformasının altında tamamen yufka yürekli bir adam var.” tanımını yaptı.

KARDEŞİ TÜM POLİSLERİN CİNAYETLE YARGILANMASINI İSTİYOR

Öldürülen George Floyd'un kız kardeşi Bridgett Floyd, olay sırasında orada görevde olan tüm polislerin cinayetle yargılanmasını talep ediyor.

Eyaletteki 800'den fazla polisi temsil eden Minneapolis Polis Memurları Federasyonu ise tepki vermeden önce videonun tamamının ortaya çıkmasının ve adli tıp raporunun beklenmesinin gerektiğini açıkladı.

George Floyd'un öldürülmesinin ve görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olaya karışan diğer 3 polis; Thomas Lane, Tou Thao ve Alexander Kueng de Minneapolis Emniyet Müdürlüğü'nden kovuldu.