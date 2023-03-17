Siyasal iletişimci Ferhat Murat'tan 'Sezen Aksulu' ittifak benzetmesi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok az bir zaman kaldı.

Bu kapsamda siyasal partiler de çalışmalarını yürütüyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın HDP ile bir görüşme gerçekleştireceğiz açıklanmıştı.

Bu görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Siyasal iletişimci Ferhat Murat da, Millet İttifakı ve HDP arasındaki ilişkiyi Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı yayınlanan Gündem Özel'e anlattı.

Murat, bu ilişkiyi ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 'Tükeneceğiz' şarkısıyla açıkladı.

Yaptığı benzetmeyle dikkat çeken ifadeler kullanan Ferhat Murat'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

HDP ve Millet İttifakı iş birliğinin ortaya koyacağı çok önemli krizler var. Derin krizlerin aslında en büyüğü olarak bundan sonraki süreçte HDP ve İyi Parti’nin aynı düzlemde, aynı safta duruyor olmaları. Bunu önümüzdeki günlerin en önemli kriz noktası olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben aslında altılı masa, İyi Parti ve HDP ilişkisini Sezen Aksu’nun çok güzel bir şarkısı var tükeneceğiz diye bilirsiniz. O şarkının özellikle girişi, ne böyle senle ne de sensiz diye başlar. Bu ilişkiyi çok net bir şekilde tarif eden bir ifade. Çünkü HDP’nin oyları olmadan altılı masanın seçimi kazanması söz konusu değil. Kaldı ki HDP’nin dışında da destekler gerekiyor. Bu nedenle HDP’nin hem politikaları hem de terörle arasına sınır çekememesiyle alakalı, tutuklanan milletvekilleri de var biliyorsunuz Semra Güzel gibi. Yani terörle arasına mesafe çekememiş bir partinin Millet İttifakı’nın en kritik pozisyonunda yer alması İyi Parti tabanı ve tavanını rahatsız ediyor. Bu ilişki böyle devam ederse Sezen Aksu’nun şarkısındaki gibi bir tükenme durumu ortaya çıkacak.