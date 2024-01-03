Siyaset arenasında yerel seçime doğru! Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Türkiye yerel seçim atmosferine girdi.
31 Mart'ta yapılacak olan seçim öncesi siyasi partilerin aday çalışmaları devam ediyor.
Bu süreçte muhalefet cephesinde aday krizi yaşanırken bir de ittifaklar üzerinde çalışılıyor.
Ancak genel seçimdeki Millet İttifakı'ndan eser kalmadığı görülüyor.
İyi Parti Lideri Meral Akşener, seçimlere yalnız gireceklerini açıklamış, ardından CHP'ye yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
Ahmet Davutoğlu'ndan ziyaret
Siyaset arenasında hareketlilik devam ederken bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Bugün ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener'i ziyaret etti.
Açıklama yapılmadı
Akşener'in Genel Merkez'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurlarken herhangi bir açıklama ise yapılmadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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