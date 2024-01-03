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Siyaset arenasında yerel seçime doğru! Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Siyaset arenasında yerel seçime doğru! Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından iki isim de açıklamada bulunmadı.