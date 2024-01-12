Siyaset camiasından şehitler için taziye mesajları Irak'ın kuzeyindeki Metina'da bulunan üs bölgesine teröristlerin saldırıso sonucu şehit olan 5 askerimiz için siyaset çevresinden birçok isim başsağlığı mesajları paylaştı.

AA & Ensonhaber

Türkiye bir kez daha şehitlerinin acısını yaşadı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yer alan Metina'da üslenen Mehmetçik, kötü hava koşullarından yararlanan teröristlerin saldırısına hedef oldu.

5 askerimiz şehit olurken, 3'ü ağır 8 askerimiz de yaralandı.

Hain saldırının ardından siyaset ve devlet kademesinden birçok isim, sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.



Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız.

Dışişleri Bakanı hakan Fidan

Şehadete eren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar versin. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı; yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı…Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener