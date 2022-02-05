Siyaset dünyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları

Eşi Emine Erdoğan ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan'a, siyasi isimlerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ciddiyetini koruyor.

Bir son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Üzücü haberin ardından parti liderlerinden acil şifa dilekleri ise gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajını iletti.

PARTİ LİDERLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Kılıçdaroğlu, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan

ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." diyerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin." dileklerinde bulundu.















