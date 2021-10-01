Siyaset dünyasından Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk için siyaset dünyasından taziye mesajları yayınlandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı yaşayan 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk, bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ailtürk'ün vefatının ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajlarını iletti.

İLK BAŞ SAĞLIĞI MESAJI, KARAMOLLAOĞLU'NDAN

İlk baş sağlığı mesajı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞOLSUN"

Twitter hesabından üzüntülerini dile getiren Temel Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Ömer Çelik: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

"TÜRK SİYASETİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN"

Lütfi Elvan: "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"OĞUZHAN AĞABEY..."

Abdulhamit Gül: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."



"DEĞERLİ SİYASETÇİ VE DEĞERLİ İNSANIMIZ"

Meral Akşener: "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."



"ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Mansur Yavaş: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim."







"KIYMETLİ DEVLET VE SİYASET ADAMI"

Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.