Siyaset dünyasından şehit askerler için taziye mesajları Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından siyasiler ve bazı bakanlar taziye mesajları yayınladı..

AA

Irak'ın kuzeyinden tüm Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberler geldi..

Bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı.

Siyaset dünyasından taziye mesajları

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yeni açıklamada ise şehit sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.



Bazı siyasiler ve bakanlar, şehit olan askerler için taziyede bulundu, yaralı askerler için acil şifa temenni etti.

Bakan Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni eden Göktaş, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Bakan Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Özhaseki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi. Özhaseki, mesajında, "Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Bakan Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete baş sağlığı diledi. Koca, mesajında "Mekanları Cennet-i ala olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinden gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum." dedi.

Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici paylaştığı taziye mesajında şunları yazdı:

"Irak'ın kuzeyinde, emperyalistlerin uşağı pkk terör örgütünün saldırısı sonucu, 4 kahraman mehmetçiğimizin şehit olduğu, 4 kahraman askerimizin de yaralandığı haberini aldık.



Necip Türk Milletimizin soylu her ferdi gibi son derece üzgünüm.



Terörün bütün unsurlarıyla mücadele edilmezse, belediyelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, terör örgütü unsurlarının sızmasına; belediyelerin, terör örgütüne para ve eleman sağlamasına; basında yancılarının meşrulaştırma konuşmaları yapmasına, Gazi Meclisimizin, terör propagandası için kullanılmasına engel olunmazsa; terör örgütünün kurdurduğu, yönettiği, söylemini, politikalarını, yöneticilerini, adaylarını belirlediği sözde siyasi partiye, milletimizin yüz milyonlarca lirasını vermeye devam edilirse; evlatlarımızı, yiğit mehmetçiklerimizi gelecekte de maalesef bu ihanet şebekesine kurban vereceğiz.



Bir kez daha, TBMM’yi, AYM başta olmak üzere, yargı kurumlarımızı acilen görevlerini yapmaya davet ediyorum.



Aziz Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize sabır ve başsağlığı yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)