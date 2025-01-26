Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce CHP'ye dönüyor

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Siyaset arenası dikkat çeken bir transfere hazırlanıyor...

CHP'nin önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak önce çıkardığı Muharrem İnce daha sonra Memleket Partisi'ni kurarak CHP'den kopmuştu.

Ayrıca Muharrem İnce 2023 seçimlerine az bir süre kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

CHP'YE DÖNÜYOR

Ankara kulisleri ise şu günlerde Muharrem İnce ile ilgili sürpriz iddiayı konuşuyor.

Kulislerde, İnce'nin yeniden CHP'ye döneceği konuşuluyor.

KATILIM TÖRENİ DÜZENLENECEK

İnce'nin CHP'den davet aldığı ve bu daveti İnce'nin kabul ettiği hatta katılım töreni düşüldüğü öne sürüldü.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Tüm bu süreç yaşanırken, İnce'nin geri dönüş öncesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştiği de öğrenildi.

Görüşmelerde İnce'nin daveti kabul ettiği ana konunun ise geri dönüş halinde Memleket Partisi'nin akıbetinin ne olacağının konuşulduğu ifade edildi.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANMAYACAK

İnce'nin Memleket Partisi'ni kapattırmak istemediği ifade edilirken, bir kriz anında alternatif parti olarak devam etmesi fikrinin öne çıktığı belirtildi.

10 GÜN İÇERİSİNDE KATILIM GERÇEKLEŞECEK

Katılımın uzun sürece yayılmayacağı belirtilirken en geç 10 gün içerisinde somut adımların atılmasının beklendiği öğrenildi.