Siyasetçiler Erbakan'ı anma programında bir araya geldi

Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama programı düzenleyen Saadet Partisi'nin davetine CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sancar da icabet etti.

Saadet Partisi tarafından, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yıl dönümünde Ankara'da anma etkinliği düzenledi.

Düzenlenen etkinlik pandemi koşulları nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Kuran-ı Kerim tilavetin ardından Necmettin Erbakan ile ilgili bir video gösteriminin de yapılacağı törende, ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı.

KILIÇDAROĞLU VE SANCAR DA KATILDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

ERDOĞAN: HOCAMIZIN EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Programa mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşanabilir Türkiye” teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum Hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olasını diliyorum.

Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, Sultan Fatih’in vasiyeti yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’yi, Merhum Hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KARAMOLLAOĞLU, ERBAKAN HOCA'YI ANDI

Temel Karamollaoğlu'nun törendeki açıklamları şu şekilde:

"Necmettin Erbakan vefat ettiğinde Saadet Partisi’nin genel başkanıydı. Bugün herkes Milli Görüşçü olmuş. Milli Görüşçü olmanın, Erbakan’ın yolundan gitmenin, Erbakanın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü vardır; O da Saadet Partili olmaktır.

Erbakan Hocamız; yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı döktü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artıkları toplayan insanların hakkını arıyoruz.

27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın dualarla ahirete uğurladığı merhum Erbakan Hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."