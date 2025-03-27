Siyasette bayramlaşma programları netleşiyor

AA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, partilerin bayramlaşma programları da netlik kazanmaya başladı.

Buna göre AK Parti bayramlaşma programına, ikinci gün başlayacak.

Bayramın 2. gününde AK Parti'nin heyetinde olacak isimler de netleşti.

Siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan’dan oluşan heyet kabul edecek.

CHP VE AK PARTİ BAYRAMLAŞMAYACAK

AK Parti’ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti'nin listesinde CHP yer almıyor.

SİYASİ PARTİLERE İKİ HEYETLE ZİYARET

AK Parti ise siyasi partileri, iki ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisini ziyaret edecek.

ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN MEMLEKETİNE GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da olacak.

Özel burada, İmamoğlu’nun anne ve babasıyla bayramlaşacak.

Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ise Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek.

MHP, DEM PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

MHP'den yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü (Bayramın 2. günü) partiler arası bayramlaşma programımız aşağıda sunulmuştur. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutlar; size ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi temennisi ise selam ve saygılarımızı sunarız." denildi.

Ardından ise partilerle bayramlaşılacak olan saate yer verildi.

Burada DEM Parti'nin de yer aldığı görüldü.

CHP İLE BAYRAMLAŞILMAYACAK

Yayınlanan listede CHP'nin olmadığı görüldü.

MHP, CHP ile bayramda bir araya gelmeyecek.