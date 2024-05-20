İran, Reisi'nin ölümünde suikaste ihtimal vermiyor Ensonhaber'e konuşan Siyasi Analist Farshid Bagherian, İran devletinin Reisi'nin ölümüyle ilgili herhangi bir suikast iddiası üzerinde durmadığını, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın aralarında bulunduğu heyeti taşıyan helikopter, kaza geçirdi.

Meydana gelen facia sonrası helikopterden kurtulan olmadı.

İran'ın resmi kaynaklarından yapılan açıklamayla Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların hayatını kaybettiği duyuruldu.

Helikopter kazasının ardından iddialar peş peşe geldi

Yaşananların ardından 'Kaza mı yoksa suikast mi?' iddiaları dolaşmaya başladı.

Ensonhaber de konuyu, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Siyasi Analist Farshid Bagherian'a sordu.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bagherian, İranlı yetkililerin yaşanan olayın bir suikast olmadığı ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

Ensonhaber İran'a bağlandı: Devlet bunun bir kaza olduğunu düşünüyor

İranlı yetkililerin olayı bir kaza olarak ele aldığını vurgulayan Farshid Bagherian, faciayla ilgili İran halkının devlet tarafından bilgilendirildiğini aktardı.

Farshid Bagherian'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Komplo teorisine gerek yok çünkü şu anda burada devletin olayı okuma biçimi farklı. Bunun bir kazadan ibaret olduğu şekilde bitirilecek. Hem yurt içinden hem de yurt dışında bazı komisyonlar araştırmaya katılabilirler. Dolayısıyla bunun neticesi bir belki iki yıl sonra halka sunulabilir. Şu anda halka açıklanabilecekler devlet vasıtasıyla kamuoyuna verildi. Nitelik ve nicelik anlamında devletin kararı ile halkın elinde birtakım bilgiler var. Devlet bir komplo teorisi üretmek istemiyor. Bunun bir kaza olduğunu, iklim şartları nedeniyle helikopterin kazaya uğradığı ifade ediliyor.

Bu ziyaret bölge barışı için yapılıyordu: Bize düşen barışı devam ettirmek

Sözlerine devam eden Bagherian, Reisi'nin kazaya uğradığı yolculuğun bölge barışına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını da söyledi.

Türkiye'nin yardımlarını es geçmeyen İranlı analist, bölgedeki barışın tesis edilmesi için halklara da görev düştüğünü ifade etti.