Siyasi parti üyelik iptali nasıl yapılır? e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama 2021

Siyasi parti üyeliğini iptal ettirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapabiliyor. Peki e-Devlet siyasi parti üyeliği iptal başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

Siyasi parti üyeliği iptali için eskiden gereken işlemler kolaylaşarak e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Siyasi parti üyeliklerini iptal etmek isteyen vatandaşlar, daha önce il veya ilçe seçim kurulları ile siyasi parti il veya ilçe başkanlıklarına başvuru yapıyorlar, üyelik iptal işlemleri bu başvuruların kabul edilmesinden sonra gerçekleşiyordu.

Söz konusu uygulama hala devam etmekle birlikte, e-Devlet üzerinden geliştirilen hizmetle artık siyasi parti üyeliği iptali çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Peki siyasi parti üyeliği sorgulama ve iptal başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet siyasi parti üyeliği sorgulama ekranı 2021..

E-DEVLET SİYASİ PARTİ ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

T.C. kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak "www.turkiye.gov.tr" sitesine giriniz.

Bir siyasi partiye üye olup olmadığınızı bilmiyorsanız, arama çubuğuna "Siyasi Parti Üyelik Sorgulama" yazarak bu bilgiyi bulabilirsiniz.

Bir siyasi parti üyeliğinden çıkmak istiyorsanız, arama çubuğuna "Siyasi Parti Üyeliğini İptal Etme" yazınız.

Açılan sayfadaki talimatları takip ederek bir siyasi parti üyeliğini iptal etme işlemini sonlandırabilirsiniz.



