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    Siyasi partiler arası bayramlaşma

    Siyasi parti temsilcileri Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ziyaretleri düzenlendi. AK Parti ve MHP online olarak bayramlaşmayı tercih ederken CHP, 4 partiyi genel merkezinde ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 15:58
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    Siyasi partiler arası bayramlaşma

    Ramazan Bayramı’nda gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma bugün yapıldı.

    Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi.

    Kurban Bayramı'nda yüz yüze bayramlaşma

    AK Parti heyetinin gerçekleştirdiği bayramlaşma programı video konferans yöntemiyle yapıldı.

    Pandeminin bitmesini temenni eden AK Partili Özlem Zengin, CHP'li heyete Kurban Bayramı’nda yüz yüze bayramlaşmak istediklerini söyledi.

    CHP ve MHP heyetleriyle yapılan bayramlaşmada, "birlik ve beraberlik" vurgusu yer aldı.

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #1

    CHP, 4 partiyi Genel Merkezi'nde ağırladı

    AK Parti'nin ardından CHP de bayramlaşma programı düzenledi.

    Düzenlenen programda AK Parti ve MHP heyetleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaşılırken, İyi Parti, HDP ve Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti heyetleri CHP Genel Merkezi'nde ağırlandı.

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #2

    MHP'nin tercihi de uzaktan bayramlaşma oldu

    MHP'de ise bayramlaşmalar AK Parti'de olduğu gibi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

    MHP’de Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Turan Şahin’den oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla Demokratik Sol Parti, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaştı.

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #3

    İyi Parti'den peş peşe ziyaretler

    Bir diğer yandan İyi Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleri de karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı.

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #4

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #5

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #6

    Siyasi partiler arası bayramlaşma #7


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