AK Parti'nin CHP ile bayramlaşmasında seçim tartışması yaşandı: Beğenmediğiniz Anadolu irfanı Bayramın ikinci gününde siyasete ara veren siyasi partiler bayramlaşma gerçekleşiyor. AK Parti'nin CHP'ye ziyareti sırasında seçim gerginliği meydana geldi.

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Müslüman alemi için Kurban Bayramı'nın ikinci gününe girildi.

Vatandaşlar sevdikleriyle bir araya gelirken bir diğer yandan da siyasete Kurban Bayramı arası veriliyor.

Siyasi partiler bayramlaşma etkinliğini bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştiriliyor.

Kısa süre önce tarihi seçimi geride bırakan siyasi partilerin karşılıklı bayram ziyareti sabah saatlerinde başladı.

AK Parti'den CHP'ye ziyaret

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretlerinde adreslerden biri de CHP oldu.

CHP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog ziyaretçileri karşılayacak heyet olarak yer aldı.

Öte yandan AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları MYKK üyesi Elif Yeşil Marazdan ve AK Parti Gençlik Kolları’ndan Derya Çıraklı yer aldı.

Kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Erdoğan, yeniden galip geldi.

"Beğenmediğiniz Anadolu irfanı"

Bunun ardından bayram ziyaretinde de konu seçime geldi.

Nazlıaka’nın sonuçlar hakkında yaptığı yorum sırasında AK Partili Murat Alparslan, “Sonuç da güzel oldu. Anadolu irfanı kendini net ortaya koydu. Kimin kimle nasıl birlikte olduğunu gördü. Beğenmediğiniz Anadolu irfanı.” dedi.

"Bizden olanı dışlamak diye bir şey olamaz"

Bu sözlere itiraz eden CHP’li Nazlıaka, "Beğenmediğiniz' diye bir şey kabul edilemez. Beğenmek beğenmemek diye bir şey siyasetçinin lugatında olamaz. Bizden olanı dışlamak diye bir şey olamaz." diye konuştu.

Heyetler sohbetlerini tamamlamasının ardından AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı.

AK Parti'ye CHP'den ziyaret

AK Parti Genel Merkezi'ne ise bayram ziyareti 09.30'da CHP heyeti tarafından gerçekleştirilmesinin ardından MHP'den de ziyaret yapıldı.

8 parti ile bayramlaşacak AK Parti HDP ile bayramlaşmayacak.