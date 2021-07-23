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    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak

    Erken seçim tartışmaları devam ederken bayram tatilinin ardından siyasi liderler ve kurmayları, saha çalışmalarına başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 15:28
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    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak

    Kurban Bayramı tatilinin ardından siyaset ısınacak, liderler ve kurmayları sahada olacak.

    Meclis çalışmalarını tamamladığı için milletvekilleri ağırlıklı olarak bölgelerinde bulunacak.

    KAPSAMLI KARADENİZ TURU

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkacak.

    AK Parti milletvekilleri de 81 ilde seçim bölgesinde olacak.

    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak #1

    İL GEZİLERİNE DEVAM EDECEK

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP'nin az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek.

    Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak #2

    BAHÇELİ'DEN 'ALANDA OLUN' TALİMATI

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatına "alanda olun" talimatı verdi.

    MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak #3

    AKŞENER, HER HAFTA 3 ŞEHRE GİDECEK

    İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek.

    Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.

    Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak #4

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