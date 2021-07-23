Siyasi partiler bayram sonrası sahada olacak

Erken seçim tartışmaları devam ederken bayram tatilinin ardından siyasi liderler ve kurmayları, saha çalışmalarına başlayacak.

Kurban Bayramı tatilinin ardından siyaset ısınacak, liderler ve kurmayları sahada olacak.

Meclis çalışmalarını tamamladığı için milletvekilleri ağırlıklı olarak bölgelerinde bulunacak.

KAPSAMLI KARADENİZ TURU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ardından kapsamlı bir Karadeniz turuna çıkacak.

AK Parti milletvekilleri de 81 ilde seçim bölgesinde olacak.

İL GEZİLERİNE DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise il gezilerine devam edecek. CHP'nin az oy aldığı bölgelerde çalışma yürütülecek.

Doğu Masası, Esnaf Masası ve Ekonomi Masası da sahaya ağırlık verecek.

BAHÇELİ'DEN 'ALANDA OLUN' TALİMATI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatına "alanda olun" talimatı verdi.

MHP’nin yaz programında il-ilçe başkanları ve belediye başkanları başta olmak üzere parti içi eğitimler de devam edecek.

AKŞENER, HER HAFTA 3 ŞEHRE GİDECEK

İyi Parti'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’ndeki il ziyaretleri sürecek.

Genel Başkan Meral Akşener bayram sonrası her hafta 3 kente gidecek.