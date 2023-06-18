Siyasi partilerin asgari ücret önerileri CHP'den yeni asgari ücretin 14 bin TL olması gerektiği yönünde açıklama yapıldı. Karamollaoğlu'ndan 11 bin, Fatih Erbakan'dan ise 15 bin liralık asgari ücret önerileri geldi. En yüksek rakam ise 16 bin 250 lirayla HDP tarafından öne sürüldü.

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Gözler, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında...

Bayram öncesi sonuçlandırılması planlanan görüşmeler için partilerden teklifler gelmeye başladı.

Bu kapsamda AK Parti'den yapılan açıklamada asgari ücrete ilişkin beklentilerin karşılanacağı duyurulurken herhangi bir miktar belirtilmedi.

MHP'den de konuyla ilgili herhangi bir asgari ücret önerisi gelmezken, Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde konuya değindi.

AK Parti ve MHP'den 'beklentiler karşılanacak' vurgusu

Bahçeli, "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

AK Parti ve MHP'nin yanı sıra ana muhalefet partisi CHP'den temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı için rakam önerisi geldi.

CHP 14 bin TL olmalı diyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, yeniden belirlenecek asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, yeni asgari ücretin 12 bin 751 TL ila 14 bin TL arasında belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'nin ardından İyi Parti'de ise asgari ücret sessizliği sürdü.

Karamollaoğlu: 11 bin lira civarında olmalı

İyi Parti'deki sessizliğin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu asgari ücret önerisini kamuoyuna duyurdu.

Karamollaoğlu, "Bugünkü kurla sadece yılbaşındaki 455 dolar seviyesini bulabilmek için net asgari ücretin 11 bin lira civarında olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Erbakan: 15 bin lira olmalı

Karamollaoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da asgari ücret önerisi geldi.

Erbakan, yeni asgari ücret miktarının 15 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

HDP: En az 16 bin 250 liraya yükseltilmeli

Öte yandan HDP'den de bu yılın ilk 6 ayının ardından yapılacak asgari ücret zammına ilişkin rakam önerisi geldi.

HDP'li Rıdvan Turan yaptığı açıklamada asgari ücretin yüzde 30’luk enflasyon farkıyla en az net 16 bin 250 liraya çıkmasını istedi.

Son olarak İyi Parti'nin yanı sıra Deva ve Gelecek Partisi'nden herhangi bir asgari ücret önerisi gelmediği biliniyor.