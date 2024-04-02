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Siyasi partilerin en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler belli oldu

Siyasi partilerin en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler belli oldu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'in Tillo ilçesi AK Parti'nin, İzmir'in Urla ilçesi ise CHP'nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı ilçeler oldu.