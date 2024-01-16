Siyasi partilerin Hazine yardımları: DEM Parti'nin aldığı pay tartışma konusu oldu Siyasi partilerin Hazine'den alacakları yerel seçim yardımları normal tutarın 2 katı olarak hesaplara yatıyor. Her fırsatta terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan DEM Parti'nin de alacağı yardım tutarı, 658 milyon lira olarak belirlendi.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Bu doğrultuda siyasi partiler, kesin aday listelerini belirleyerek seçim kampanyasının startını verecek.

Partilerin seçim kampanyaları için kullanacağı paralar ise devletin kasasından çıkacak.

Hazine tarafından yapılacak seçim yardımı ise genel seçimlerde yüzde 7 barajını aşan partilere yapılıyor.

Genel seçimlerde alınan oy oranlarına göre sıralama belirlendi

Hazine yardımı almaya hak kazanan partiler, genel seçimlerde alınan sonuçlara göre AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti oldu.

AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İyi Parti’ye 361 milyon lira, DEM Parti’ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı yapıldı.

En çok AK Parti alırken, en az pay İyi Parti'nin oldu

Partilerin aldıkları oy oranlarına göre paylaştırılan bütçede en çok payı AK Parti alırken en az pay sahibi İyi Parti oldu.

İlk etapta CHP'ye 946 milyon lira verilirken MHP'nin aldığı pay 376 milyon lira olarak belirlendi.

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Parti ise 329 milyon liralık Hazine yardımı aldı.

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Parti'ye 658 milyon TL

Yerel seçimlerde yapılacak bir yardım daha nedeniyle bu tutar 658 milyon liraya çıkıyor.

DEM Parti'nin Hazine'den yardım alması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere o dönemki ismiyle HDP olan siyasi partiye Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin tarafından kapatma davası açılmıştı.

Başsavcı, ayrıca HDP'nin Hazine yardımının yattığı hesapların bloke edilmesini istemişti.

AYM bloke kararını kaldırdı: DEM Parti'ye seçim yardımının önü açıldı

Ancak Anayasa Mahkemesi, HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili kararı kaldırdı.

İsim değiştirerek DEM Parti adını alan oluşum, böylelikle yerel seçimler için Hazine yardımı almış oldu.

DEM Parti'nin Hazine'den seçim yardımı alması ise partinin terörle arasına mesafe koyamaması nedeniyle tepkilere neden oldu.

Yerel seçim nedeniyle 2 kat veriliyor

Öte yandan belirlenen Hazine yardımları partilerin hesaplarına yatarken 5 siyasi partiye Yüksek Seçim Kurulu tarafından bir yardım daha yapılacak.

Çünkü kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor.