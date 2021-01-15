Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi

Yargıtay'ın güncellediği siyasi partilerin üye sayılarına göre, AK Parti'nin üye sayısı bir yıl içerisinde 1 milyon artarak 11 milyon 157 bin 566 oldu.

Yargıtay, siyasi parti ve patilerin üye sayılarını güncelledi.

2019 yılında kurulan 3 partiyle beraber 2020 yılında kurulan 27 parti ile Türkiye'de siyasi parti sayısı 107'ye ulaştı.

AK PARTİ ÜYE SAYISINI 1 MİLYON ARTIRDI

Üye sayısını en çok artıran parti AK Parti oldu. AK Parti üye sayısını bir yıl içerisinde 1 milyon artırdı.

Güncellemeye göre üye sayısını 11 milyonun üzerine çıkartan AK Parti'de toplam sayı 11 milyon 157 bin 566 oldu.

11 Kasım 2020’de 492 bin 994 üyesi olan MHP’nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

İYİ Parti'de de üye sayısını artırdı.

11 Kasım 2020’de 316 bin 319 üyesi olan İYİ Parti, iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450’ye çıkardı.

HDP, üye sayısını 530 artırarak 41 bin 39’a ulaştı.

YENİ KURULAN PARTİLER

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) de üye sayısını arttıran partiler arasında.

11 Kasım 2020’de 14 bin 986 üyesi bulunan Gelecek Partisi, üye sayısını 3 bin 295 arttırarak toplam 18 bin 281’e ulaştı.

İki ay önce 9 bin 531 üyesi bulunan DEVA Partisi üye sayısını 6 bin 331 arttırarak toplam 15 bin 862’ye çıkardı.

Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti.

CHP'DE DÜŞÜŞ

CHP’nin üye sayısında düşüş yaşandı.

Başta partinin en ağır toplarından biri olan Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmalarına başlaması, Mustafa Sarıgül ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri yeni parti kurmasıyla iç karışıklıklarla gündeme gelen CHP'de 2 bin 270 üye partiden ayrıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta erken seçim çağrısı yaparak iktidara yürüdüklerini söylese de Kasım 2020’de 1 milyon 252 bin 905 üyesi olan CHP'de bu sayı 1 milyon 250 bin 635’e geriledi.