Türkiye, 31 Mart'ta sandığa gidecek...
Siyaset arenasında büyük bir hareketlilik yaşanırken bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi.
Böylelikle yerel seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi.
YSK Başkanı Ahmet Yener partilerin pusuladaki sırasını paylaştı.
İşte pusuladaki sıralama şöyle:
1- AK Parti
2- İyi Parti
3- SOL Parti
4- Büyük Birlik Partisi (BBP)
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Yeniden Refah Partisi
9- DEM Parti
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- CHP
19- Emek Partisi
20- HÜDA PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
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