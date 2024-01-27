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Türkiye, 31 Mart'ta sandığa gidecek...

Siyaset arenasında büyük bir hareketlilik yaşanırken bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kuralar çekildi.

Böylelikle yerel seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

YSK Başkanı Ahmet Yener partilerin pusuladaki sırasını paylaştı.

İşte pusuladaki sıralama şöyle:

1- AK Parti

2- İyi Parti

3- SOL Parti

4- Büyük Birlik Partisi (BBP)

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Yeniden Refah Partisi

9- DEM Parti

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- CHP

19- Emek Partisi

20- HÜDA PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi