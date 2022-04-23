Siyasilerden 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanırken, siyasiler de günün anlam ve önemine ithafen mesajlarını paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce bugün açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronoavirüs kısıtlamalarının da gevşetilmesiyle sokaklarda ve okullarda da coşkuyla kutlanmaya başladı.

Caddelerde bayram havası varken, siyasilerden de kutlama mesajları art arda geldi.

Kutlamalar kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden çocukları temsilen bir kız ve bir erkek öğrenciler bir araya geldi.

Bakan Özer'den 23 mesajı

Çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, çocukların bayramını şu ifadeler ile kutladı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir. Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.





Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan’ı kutladı.

Mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüne vurgu yapan Bakan Bozdağ, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Gazi Meclisimizin açılışının 102’inci yılı kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine ecdadı gibi sahip çıkacak, ülkemiz onlarla daha da güçlenecektir.”

“Tarihe geçmiş bir milletiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin ise, milli mücadele ve milli hakimiyete vurgu yaptığı mesajında şu sözleri kaydetti:

“Biz Türkler, millî mücadelesini Meclis öncülüğünde yani millî hâkimiyet anlayışıyla yürüterek tarihe geçmiş bir milletiz. 102 yıldır demokrasimizin muhafızı olan Gazi Meclisimizin yıl dönümünü kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk ve millî mücadele kahramanlarını rahmetle anıyorum.”

