Siyasilerden Lütfü Türkkan'a tepki

İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan şehit abisine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve heyeti, Bingöl'de esnaf ziyaretleri sırasında, şehit ağabeyi Tahir Gümren Akşener'e, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleriyle tepki gösterdi.



Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak hakarette bulundu.

Çirkin olay sonrası Türkkan'a siyasilerden tepkiler geldi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO

ŞENTOP: ÖZÜR DİLEMELİDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK AKŞENER'İ HEDEF GÖSTERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkkan'a tepki gösterdi.

Varank, “Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren haysiyetsizlere sahip çıkmayın dedik, baş köşeye oturttunuz. O ahlaksız bugün bir şehit kardeşine ağza alınmayacak küfürler ediyorsa bu sizden aldığı cesaret sayesindedir!” diyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef gösterdi.

BAKAN YANIK: LÜTFÜ TÜRKKAN KENDİNE YAKIŞANI YAPIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce meclis de hak etmiyor." dedi.

ÇELİK: BU ASLA AFFEDİLMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları kaydetti: "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır..."





OKTAY: AZİZ MİLLETİMİZ CEVABINI VERECEKTİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla. Aziz milletimiz hiç şüphesiz bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir"

DAĞ: YAZIKLAR OLSUN SİZE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de bir vatandaşa iğrenç bir küfür etmiş. Bu ar damarı çatlamış, seciyesi tuzla buz olmuş ahlaksızlıkların hesabını bu millete vereceksiniz. Yazıklar olsun size!” diyerek tepkisini gösterdi.

TURAN: SİZİNLE AYNI ÇATI ALTINDA OLMANIN AĞIR MAHCUBİYETİNİ HEPİMİZE YAŞATTINIZ



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise; “Bu kadar kelime israfı yapacağınıza, keşke özür dileyebilseydiniz Sayın Başkan Milletvekilisiniz. Farklı partilerde olsak da Gazi Meclis’te sizinle aynı çatı altında olmanın ağır mahcubiyetini hepimize yaşattınız!!!” ifadelerine yer verdi.

BİRİNCİ: BEDELİNİ HUKUKEN VE SİYASETEN ÖDEYECEKLER



AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Affınıza sığınarak yayınlıyorum. Lütfü Türkkan, bir şehit abisine küfrediyor. Bu nasıl bir haldir? Milletimize karşı giriştikleri, bu Lût Gölü’nden aşağı seviyedeki hallerinin bedelini hukuken ve siyaseten ödeyecekler” dedi.