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Haber Merkezi

Türkiye, terör ve yolsuzluk soruşturmasını konuşuyor...

Son yaşanan gelişmede 4 günlük gözaltı süresinin sonunda, suç örgütü lideri suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu hakkında mahkeme, yolsuzluktan tutuklama, terörden ise tutuklamayı red kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrıları sonrası sokaklara dökülen grupların protestoları sürüyor.

SİYONİST GAZETECİDEN GÖSTERİLERE DESTEK AÇIKLAMASI

Protestolar sırasında yaşanan gerilimler gündem olmaya devam ederken tepki çeken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Edinilen bilgilerde İsrail’de yaşayan Amerikan vatandaşı Michael Anthony Ganoe'nin Instagram ve TikTok hesabından skandal bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

"İŞTE TAM BURADA İLGİNİZE VE DESTEĞİNİZE İHTİYACIM VAR"

Michael Ganoe, 20 Mart’ta İstanbul’a gelerek burada protesto gösterilerine katıldı.

Protestolar sırasında yayın yapan Ganoe, şu skandal ifadelere imza attı:

Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler.

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Michael Ganoe, 23 Mart akşamı ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan çıkış yaptı.

Ganoe, sonrasında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Göçmen Şube tarafından ifadesi alınan Ganoe hakkında, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçundan hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, Ganoe'nin sınır dışı edilmek üzere işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

MİCHAEL ANTHONY GANOE KİMDİR

Ganoe'nin İmamoğlu çağrısı sonrası yapılan çalışmalarda, kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe'nin, www.insighttoisraelbeyond.org uzantılı internet sitesinde freelance gazeteci olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu olarak da faaliyetlerini sürdüren Ganoe'nin, çeşitli ülkelerde provokatif haberlere imza attığı biliniyor.

Ayrıca İsrail'de yayın yapan Times Of Israel haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Ganoe'nin İsrailli askerlere "Kuran yalan, Allah yok" dediği kaydedildi.