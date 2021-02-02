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    Sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:58
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    Sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

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    Hem havadan hem karadan yürütülen operasyonlar kararlılıkla sürerken, sızma girişimleri de başarıyla önleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    SIZIP, TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

    MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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