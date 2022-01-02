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Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.