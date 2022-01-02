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    Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 11:00
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    Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Mehmetçik, teröre ve teröristlere geçit vermiyor…

    Irak ve Suriye sınırını teröristlerden arındırmak için mücadelesini sürdüren kahraman komandolar, sızma girişimlerini geri püskürtüyor.

    TACİZ ATEŞİ AÇIP, SIZMAYA ÇALIŞTILAR

    Son olarak Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere hemen karşılık verildi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


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