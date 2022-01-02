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- Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 02.01.2022 - 10:51
- Güncelleme : 02.01.2022 - 11:00
Mehmetçik, teröre ve teröristlere geçit vermiyor…
Irak ve Suriye sınırını teröristlerden arındırmak için mücadelesini sürdüren kahraman komandolar, sızma girişimlerini geri püskürtüyor.
TACİZ ATEŞİ AÇIP, SIZMAYA ÇALIŞTILAR
Son olarak Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlere hemen karşılık verildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.