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    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 11:33
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    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar

    Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

    Teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde 7/24 teyakkuzda olan Türk askeri, Rasulayn ve Tel Abyad'da sızma girişimlerini de bertaraf ediyor.

    SIZMA GİRİŞİMİNİN ENGELLENDİĞİ ANLAR

    Sadece 1 ayda 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede sıcak temas devam ederken, sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde askerle çatışmaya giren teröristlerin havaya uçurulduğu, kaçmaya çalışanların da tek tek vurulduğu anlar yer alıyor.

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristler vuruldu VİDEO

    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar #1

    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar #2

    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar #3

    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar #4

    Sızma girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar #5

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