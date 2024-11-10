Sky News, İsrailli taraftarların ırkçı slogan attığı görüntüleri kaldırdı

AA & Ensonhaber

Sky News'in, X ve Instagram hesaplarından 'İsrailli taraftarların Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap karşıtı ırkçı sloganlar attığı' notuyla paylaştığı görüntüleri, herhangi bir açıklama yapmadan silmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bazı kullanıcılar, Sky News’in bu görüntüleri kaldırarak kendine sansür uyguladığı yorumunda bulundu.

Yahudi kökenli araştırmacı gazeteci Asa Winstanley, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Görüntüler, bu hafta şehirde ırkçı saldırılar düzenleyen İsrailli futbol holiganlarının gerçek yüzünü gösteriyordu.' dedi.

Katar’daki Northwestern Üniversitesi'nde medya analizi alanında uzman olan Doç. Dr. Marc Owen Jones ise “Sky News, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ırkçı ve Arap karşıtı tezahüratlarını gösteren haberini neden kaldırdı?” şeklinde paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

İSRAİLLİ TARAFTARLAR OLAY ÇIKARMIŞTI

7 Kasım'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sırasında İsrailli taraftarlar, Filistin destekçilerine saldırarak provokasyonlarda bulunmuş, olaylar çıkarmıştı.

Maç öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunda İsrailli taraftarlar, ıslıklı protestolar ve sloganlar atmaya devam etti. Stadyum çevresinde ve sokaklarda ise Arap karşıtı ve Filistinlilere soykırım yapılmasını savunan sloganlar yükseldi. Taraftar gruplarının marşlarında, "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı." gibi ifadeler duyulmuştu.

Olaylar sonucu, Hollanda'da maç öncesi ve sonrasında 62 kişi gözaltına alındı.