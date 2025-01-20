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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Slovakya Başbakanı Fico'nun resmi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Altun, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico’nun 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

Ayrıca görüşmeye ilişkin detayları da paylaşan Altun, görüşme kapsamında Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını bildirmişti.

SLOVAK BAŞBAKAN ANKARA'DA

Slovak Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Karşılama töreni sonrası ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Fahrettin Altun'un paylaşımına göre; görüşmede, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

RESMİ AKŞAM YEMEĞİ VERİLECEK

Öte yandan görüşmeler sonrasında iki ismin ortak basın toplantısı düzenleyeceği ve akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verileceği kaydedildi.

"MUHTELİF ALANLARDA ANLAŞMALARIN İMZALANMASI GÜNDEMDEDİR"

İletişim Başkanı Altun tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: