Slovakya Başbakanı Fico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ÇOK BÜYÜK BİR SİYASİ VE EKONOMİK AKTÖRSÜNÜZ"

Türkiye’ye en son 2015 yılında bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten konuk Başbakan Fico şunları dedi:

”Türkiye’ye gelen herkes şunu teyit edecektir ki çok gelişmeler yaşanmış. Bugün hiç şüphesiz ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en kalbi duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum”

"HEM ORTAKLIĞIMIZI HEM DOSTLUĞUMUZU PERÇİNLEMEK İSTİYORUZ"

Slovak heyetin yanı sıra kendisine ziyarette iş dünyasından temsilcilerin de eşlik ettiğini kaydeden Fico şunları dedi:

”Bu ziyaretimizde hem ortaklığımızı hem dostluğumuzu perçinlemek istiyoruz. Sadece dokümanları imzalamak değil, bugün bazı resmi anlaşmalara da imza attık elbette ama hiç şüphem yok ki Sayın Cumhurbaşkanı ile en azından ikimiz yan yana durabiliyoruz iyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da. Bu bizim dostluğumuzun kuvvetini gösteriyor ve bu temeli sağlam attığımızı gösteriyor”

Başbakan Fico, Slovakya hükümetinin büyük bir saygıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rasyonel, pragmatik ve barışçıl dış politikasını takip ettiğini ve bu tür bir politikadan öğrenecek çok şeyi olduğunu kaydetti.,

"TÜRKİYE’NİN BU ANLAŞMAZLIĞIN TEMEL AKTÖRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için ev sahipliği yapması ricasında bulunan Fico şu ifadeleri kullandı:

”Sayın Cumhurbaşkanı şu konuda sizi temin etmek isterim: Tamamen aynı görüşlere sahibiz Ukrayna’daki savaş konusunda. Ve sizi şu konuda teşvik etmek isterim: Maksimum güçle, azami güçle Türkiye’nin bir ülke olarak belki bu anlaşmazlığın temel aktörlerine ev sahipliği yapabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da teşvik etmek istiyorum. Ve bu konudaki hepimizin istediği barış ve ateşkese aracılık edebilirsiniz. Ukrayna’da hepimiz buna şahitlik ediyoruz ve bunun hiçbir manası yok elbette, çünkü bu savaşta herhangi bir askeri çözüm yok. Ve şundan memnuniyet duyuyorum ki, bu konuda biz kendi görüşlerimizi paylaştık, görüş alışverişi yaptık ve ben Sayın Cumhurbaşkanına şu konuda bilgi verdim: Putin’le olan Çin ve Brezilya’daki toplantılarımızın ardından yaptığımız görüşmelerle ilgili bilgi sundum. Biz sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz Suriye konusunda da”

"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ATEŞKESİ BİLİYORUZ VE MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye yaklaşımının da arkasında olduklarını belirten Fico şöyle dedi:

”Türkiye’ye Suriye konusunda bir kararlı rol oynaması isteklerimi iletmek istiyorum. Ve Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi için önemli adımlar atacağını biliyorum. Belki Libya veya dünyanın diğer ülkelerinde de rejimin zor zamanlardan geçtiğini gördük, bunu biliyoruz, devrildiğini gördük. Bir alternatif bu ülkelerde oluştu. Biz Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi biliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. 16 Ocak’tan itibaren ateşkes konuşuluyordu ve insanların geri dönmesine yönelik olarak, özellikle de kaçırılan veya eser alınan kişilerin de geri dönüşü konusundaki atılacak adımları takip ediyoruz. Belki ilk defa Gazze’deki insanlar, çocuklar savaşın kötü seslerini dinlemiyor artık bugün ve biz de Türkiye’nin oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, elbette ben dış ilişkilerde Slovakya Cumhuriyeti’nin egemen politikasını tekrar ifade ediyorum”

"TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİK ARZUSUNUN MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

Başbakan Fico, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine de tam destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

”Türkiye, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusundaki azmini ifade ediyor ve biz de tüm beklentilerimizi, tabii ki zorlu katılım öncesi müzakereler yaşandı bizde de 2004 yılı öncesinde, bu konudaki zorluklarımızı da aktarabiliriz ve yaptığımız büyük hataları da aktarabiliriz 2004 yılındaki. Ve bunun öncesindeki yıllarda yaptığımız hataları da paylaşabiliriz. Türkiye’nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz”

"BİZE YENİ FIRSAT KAPILARI AÇTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM SAYIN CUMHURBAŞKANI"

Fico şu açıklamayı yaptı:

”Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı, bize yeni fırsat kapıları açtığınız için. TürkAkım’ı boru hattı sistemi bu fırsatları açıyor bize ve herhangi bir yeni sözleşme ikili düzeyde karşılıklı bir şekilde gelecekteki paydaşlarımıza da fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde şunu da reddediyorum: Gazın doğudan batıya akışını engelleme yönündeki tüm girişimleri de reddediyorum. Ukrayna’dan transitin engellenmesiyle birlikte aslında bir asgari saldırıya da şahitlik ettik; Rusya bölgesine Ukrayna’nın bir saldırısıydı, buna da şahitlik ettik ve bunu kınıyoruz. Bu tür adımların herhangi bir istikrara ya da iyi ilişkilere bizi yönlendirmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna’da yapılacak ateşkesin ardından tüm Avrupa çerçevesinde enerji güvenliği konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını umuyoruz ve bunu yaparken de akıllarda hem üye devletlerin çıkarlarının, hem tüm Avrupa Birliği’nin çıkarlarının bulundurulacağını umuyoruz”

Fico, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkelerine davet etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya’ya bir iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.