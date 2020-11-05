Slovenya Başbakanı Janez Jansa'dan erken seçim kutlaması

Slovenya Başbakanı Jansa, sosyal medyadan yayınladığı mesajında Trump'ın seçimi kazandığını erkenden ilan edince, eleştirilerin hedefi oldu.

ABD’de Başkanlık seçimleri sonrasında oy sayım işlemleri devam ederken, başa baş giden yarışın galibini kritik eyaletlerdeki sonuç belirleyecek.

Ancak, bu sonuçlar gelmeden ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania’nın memleketinden erken kutlama geldi.

Trump’ın kendini kazanan ilan etmesi, kendi destekçileri kadar Slovenya Başbakanı Janez Jansa’yı da ikna etmiş gibi görünüyor, ancak açıklanan son rakamlara göre Joe Biden'ın kazanması yüksek ihtimal.

"AMERİKAN HALKININ KİMİ TERCİH ETTİĞİ AÇIK"

Twitter hesabından Trump’ı tebrik etmekte gecikmeyen Jansa, “Amerikan halkının Donald Trump ve Mike Pence’i dört yıl daha seçtiği oldukça açık. Bu gerçek ne kadar uzun süre inkar edilirse Başkan Trump için zafer o kadar büyük olacak. Cumhuriyetçi Parti’ye de güçlü sonuçlar için tebrikler.” ifadelerini kullandı.