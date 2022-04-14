Slovakya, Bayraktar TB2'ye talip oldu

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınması için görüşmelere başladıklarını açıkladı.

Dağlık Karabağ'da savaşı Azerbaycan'ın lehine çeviren, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı en büyük kozlarından olan Türk SİHA'larına, bir ülke daha talip oldu.

Son olarak Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Türkiye’den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınması için müzakerelerin başladığını duyurdu.

Slovakya da SİHA sırasına girdi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slovakyalı heyetle görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Slovakya Savunma Bakanı Nad, “Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedarik etmek için çalışmalar sürüyor, bugün Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar SİHA'ların satıldığı o ülkeler

Bayraktar TB2 SİHA’lar bugüne kadar 18 ülkeye ihraç edildi.

İşte o 18 ülke:

Katar, Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Nijer, Etiyopya, Pakistan, Polonya, Kazakistan, Tunus, Litvanya, Irak, Macaristan, Sırbistan, Irak.