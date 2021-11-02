SMA hastası Hazar bebek yardım eli bekliyor

20 günlükken SMA teşhisi konulan Hazar Aslan için başlatılan kampanyada iyileştirecek tedavinin maliyeti 2 milyon 153 bin doları buluyor.

'Gevşek bebek sendromu' olarak bilinen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden onlarca çocuğun ailesi, yurt dışında uygulanan ve hastalığın gelişimini engelleyen gen terapi tedavisine ulaşmak istiyor.

Ama tedavinin maliyetinin çok yüksek olması aileleri oldukça zor bir duruma sokuyor.

SMA hastalığıyla mücadele eden onlarca çocuktan biri de Hazar Aslan...

HENÜZ 20 GÜNLÜKKEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yalnızca 20 günlükken bu hastalığın ağır hasarlarını alıp yoğun bakıma düştü.

Instagram'da "Hazarahayatol" isimli hesaptan yapılan yayınlarla destek olunmaya çalışılsa da şu ana dek toplanan yardımlar tedavi maliyetinin yüzde 11'ini karşılıyor.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Hazar bebek ve ailesi, kendilerine uzatılacak yardım elini beklemeye devam ediyor.

Öte yandan Hazar bebeğin iyileşmesi için toplanması gereken tutar 2 milyon 153 bin doları buluyor.

Şu ana kadar ise 215 bin dolar toplanmış durumda.